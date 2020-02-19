Лев Гудков: «Налицо установки на нормализацию отношений с США, другими западными странами»

19.02.2020, 13:52, Новости дня

Большинство россиян (почти 78%) считают, что у России и коллективного Запада должны быть благоприятные отношения. При этом качестве партнера Запад рассматривают 67 % респондентов, а друга – 11%. 16 % видят в нем соперника и лишь 3 % – врага.

Таковы результаты исследования Левада-центра, обнародованного накануне на сайте организации.

В то же время граждане РФ воспринимают страны Европейского союза несколько лучше, чем США. В хорошем или очень хорошем отношении к ЕС признались 49 % опрошенных, к США так относятся 42 %. Отрицательно воспринимают Евросоюз 37 % россиян, США – 46 %.

Всплеск улучшения отношений жителей России к Западу социологи зафиксировали еще осенью прошлого года.

Кроме того, по данным исследования, несколько ухудшилось восприятие россиянами Китая. Негативно к КНР стали относиться в совокупности 24 % респондентов (в основном плохо думают о Поднебесной 16%, очень плохо – 8%). Осенью прошлого году таковых было 18 %. Однако, в целом, у россиян по-прежнему преобладает положительное отношение к Китаю – 65% (в основном хорошо – 53 %, очень хорошо – 12%).

Черту под итогами опроса специально для Русской службы «Голоса Америки» подводит директор Левада-центра, доктор философских наук Лев Гудков.

Виктор Владимиров: Как вы оцениваете полученные результаты, каков сегодня тренд?

Лев Гудков: Отношение коллективному Западу, пусть и не принципиально, но чуть-чуть ухудшилось. Полагаю, что это произошло в связи с очередным усилением напряженности на Ближнем Востоке и другими нарастающими конфликтами. Но, в целом, изменения не слишком сильные. Заметно ухудшилось только отношение к Украине, что показали наши недавние замеры. Здесь прокремлевская пропаганда действительно сказала свое слово. А так налицо установки на нормализацию отношений с США, другими западными странами.

В.В.: Всего 3 % видят в Западе врага, чем это можно объяснить?

Л.Г.: Тут действует общее настроение – побыстрее наладить отношения с внешним миром. Сказывается усталость от военной пропаганды, милитаристской риторики, демагогии и прочее. Люди осознают, что мир стоит на грани серьезных конфликтов, чреватых непредсказуемыми последствиями, и подавляющее большинство населения явно не хочет этого.

В.В.: Почему россияне к ЕС относятся лучше, чем к США?

Л.Г.: Поскольку пропаганда постоянно затрагивает очень глубоко лежащий пласт – представление, которое сложилось еще в поствоенное время, при Сталине, во время холодной войны, — то значительная часть опрошенных традиционно рассматривает США как военного противника. Тем более, что российские телеведущие об этом очень часто говорят, нагнетая страсти. Да и риторика самого президента подливает масла огонь – эти угрожающие заявления-жесты, акцент на новом оружие. Все это порождает в людях страх и укрепляет представление о наличии врага. США в их сознании остаются потенциально главным военным противником, символическим оппонентом. А Евросоюз не рассматривается в качестве военной угрозы, поэтому отношение к нему более спокойное. Как всегда, здесь есть и определенная двойственность. США и ЕС несмотря на пропаганду позиционируются как самые развитые, благополучные и богатые страны, которым россияне по большому счету завидуют.

В.В.: А что лежит в основе некоторого охлаждения респондентов к Китаю?

Л.Г.: Скорее всего, изменение пропагандистской риторики в отношении Китая. Кроме того торговые войны Пекина с Вашингтоном рассматриваются как фактор ухудшения экономической ситуации в мире и, соответственно, в России. Вдобавок у россиян все-таки сохраняется довольно сильный, хотя и глубоко упрятанный страх перед потенциальной китайской экспансией. Поэтому изменение тональности в системе пропаганды тут же немедленно включает старые опасения перед Китаем.