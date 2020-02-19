Путин возложил цветы к памятнику Собчаку в Петербурге

19.02.2020, 13:51, Новости дня
Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку.
Вместе с вдовой Собчака Людмилой Нарусовой президент положил к подножью памятника букет красных роз, передает РИА «Новости».
Затем цветы к памятнику возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, замглавы президентской администрации Дмитрий Козак, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель Сбербанка Герман Греф и дочь Собчака Ксения.
После глава государства кратко пообщался с гостями церемонии.
Президент прибыл в Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Собчака. Также он посетит концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.
Памятник находится на Васильевском острове, на его открытии в 2006 году Владимир Путин присутствовал лично.
Напомним, Анатолий Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. В феврале 2000 года Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область) от острой сердечной недостаточности.
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