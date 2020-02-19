Заключенного колонии признали виновным в избиении экс-полковника Захарченко

19.02.2020, 13:51, Новости дня

Осужденного мордовской колонии признали виновным в нанесении побоев бывшему полковнику Дмитрию Захарченко, ему назначен административный штраф.

«В Зубово-Полянском районном суде республики Мордовия рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Сапегина С. Е., который признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП («Побои»), ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей», – сообщили в суде, передает ТАСС.

На данный момент постановление еще не вступило в законную силу.

В суде уточнили, что конфликт между осужденными был спровоцирован Сапегиным.

«9 января 2020 года в 13 часов 46 минут Сапегин, находясь в общем коридоре отряда № 5 ФКУ ИК-5 УФСИН по республике Мордовия, нанес побои Захарченко, ударив последнего один раз кулаком в область головы во время возникшего конфликта между ними», – сказали в суде.

14 января сообщалось, что Захарченко, отбывающий наказание в исправительной колонии №5 в Мордовии, подрался с другим заключенным. В феврале Захарченко вновь ввязался в драку.

Напомним, приговор Захарченко был вынесен 10 июня. Его обвиняли в получении взяток, 17 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 12,5 лет колонии.

Захарченко был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. В ноябре его перевели в мордовскую колонию.



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