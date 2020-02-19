Шойгу и Хафтар обсудили обстановку в Ливии

19.02.2020, 13:44, Новости дня

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу встретился с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, они обсудили обстановку в Ливии, сообщили в российском военном ведомстве.

«Девятнадцатого февраля состоялась встреча министра обороны РФ генерала армии Шойгу с командующим Ливийской национальной армией маршалом Хафтаром. В ходе диалога обсуждена обстановка в Ливии. Отмечена важная роль переговоров, состоявшихся 13 января текущего года в Москве, для установления режима прекращения огня и запуска процесса нормализации обстановки в стране», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Отмечается, что Шойгу и Хафтар подтвердили необходимость выполнения решений Берлинской конференции по Ливии.

«Стороны в очередной раз отметили безальтернативность политических путей урегулирования внутриливийского кризиса, а также приверженность независимости, единству и территориальной целостности Ливии», – добавляется в сообщении.



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