Блогеры раскритиковали осудивших внесение правок в Конституцию либертарианцев

19.02.2020, 13:44, Новости дня

Блогеров возмутило высказывание члена Либертарианской партии Михаила Светова в адрес предложенных поправок в Конституцию – активист не поддерживает поправки в основной закон из-за наличия зафиксированных в них социальных гарантиях для россиян.

Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией» указал, что «либертарианцы на дух не переносят пенсии и выступают за их полную отмену, о чем неоднократно заявлял один из лидеров движения (Михаил) Светов».

При этом пользователи Сети отмечают, что предложенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки не только укрепляют правовые основы обязательных пенсионных выплат, но и предусматривают постоянную их индексацию, передает «Ридус».

«Проще говоря, если вы поддерживаете организованный либератрианцами марш против конституционной реформы, то вы поддерживаете и их требования по обязательной отмене пенсий для всех граждан», – указывают блогеры.

Отмечается, что в политической программе либертарианцев указано — выплата пенсий нецелесообразна, так как эти средства ложатся тяжким бременем на федеральный бюджет и тормозят экономический рост страны.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что происходящее в настоящее время обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.