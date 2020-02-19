«Власти ЛНР» расплатились 58 тоннами монет за украинскую воду

19.02.2020, 13:42, Новости дня

Так называемые «власти» неподконтрольной части Луганской области рассчитались за потребленную воду украинскими копейками. Об этом в комментарии «Громадське» сообщил заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко.

«Представители» той стороны привозят деньги на мост в Счастье. В сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и инкассирует деньги. Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет» – рассказал он.

Лысенко уточнил, что если раньше так называемая «ЛНР» рассчитывалась гривнами, то сейчас перешла на копейки.

«Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост. Думаю, они глумятся над нами», – отметил он.

24 декабря в Луганской области отключили от электроснабжения семь насосных станций отключили из-за задолженности. В результате без централизованного водоснабжения остались частично города Лисичанск, Приволье и Новодружеск. 27 декабря электроснабжение было восстановлено, сообщает пресс-служба ГСНС Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.