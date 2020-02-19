Опекой украинских политзаключенных в РФ будет заниматься единая комиссия – Гончарук

19.02.2020, 13:42, Новости дня

19 февраля Кабинет Министров Украины решил, что украинскими политзаключенными, которые находятся в России, будет заниматься единая государственная комиссия. Об этом в Telegram проинформировал премьер-министр Алексей Гончарук.

«Опекой наших политзаключенных в РФ будет заниматься единая комиссия по этим вопросам. Раньше этих комиссий было две. Работа единой комиссии поможет максимально качественно и своевременно оказывать помощь, в том числе материальную, тем, кто вернулся из плена. А также эффективно координировать взаимодействие органов государственной власти, ответственных за помощь тем, кто был лишен свободы», – написал глава правительства.

В 2019 году после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, между Украиной и РФ состоялся один обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

Кроме того, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР». По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека.

12 февраля 2020 года уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова говорила, что в аннексированном Крыму и на территории России незаконно содержатся в заключении 116 граждан Украины.

В интервью агентству «Интерфакс-Украина», которое вышло 11 февраля, Зеленский заявил, что обменов может быть несколько. По его словам, «на той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175–180».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Суд в Киеве арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве Окуевой

13.02 / В России придумали, как уменьшить суммы в квитанциях по оплате ЖКХ

15.12 / Песков назвал условие сохранения транзита газа через Украину

04.02 / Посол Франции в Украине: Ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла

23.12 / Автоновости: Названы лучшие автомобильные двигатели 2020 года

14.12 / Роспотребнадзор перечислил правила покупки алкоголя

26.01 / В результате наводнения в Бразилии погибло более 30 человек

10.02 / Петербургский чиновник, в квартире у которого нашли казино, ушел в отставку

27.01 / В Южной Корее на территории бывшей тюрьмы нашли останки более 250 человек

30.01 / Минюст обнародовал проект нового КОАП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика