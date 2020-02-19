В конце февраля в Китае ожидается пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией – эксперт

19.02.2020, 13:42, Новости дня

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на юге Китая ожидается во второй половине февраля, на остальной территории КНР – в апреле. Как сообщает китайское издание Global Times, такое мнение 18 февраля высказал эпидемиолог, глава специальной комиссии по борьбе с распространением коронавируса комитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Он прогнозирует, что к концу февраля коронавирусом в Китае заразятся 170 тыс. человек. При этом Наньшань считает, что новая вспышка заболевания маловероятна, так как китайские власти предприняли строгие карантинные меры.

Эпидемиолог отметил, что 80% заболевших и 95% умерших от COVID-19 приходится на столицу провинции Хубэй – город Ухань. По его словам, решение проблемы распространения заболевания в Ухане положительно повлияет на ситуацию в Китае в целом.

Наньшань, обнаруживший в 2003 году коронавирус SARS-CoV, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS), отметил, что вылечить пациентов от нового коронавируса сложнее: без надлежащего лечения болезнь провоцирует серьезные осложнения. Однако, добавил врач, “это не значит, что надежды нет вообще“. Он подчеркнул, что исследовательские группы работают над поиском более эффективных противовирусных препаратов.

Впервые новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov), был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 19 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2004, зафиксировано 74 185 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / В мире: Как Германия кормит бывшие страны соцлагеря

31.01 / Решено эвакуировать россиян из Уханя и Хубэя

15.01 / СК возбудил дело об обстреле ВСУ в Донбассе

21.12 / Фото Соловьева и Злобина вызвало гнев либеральных блогеров

03.02 / Жителей центральной РФ предупредили о резком похолодании

16.02 / В Крыму увидели странности проекта нового герба Белоруссии

31.01 / В Кремле прокомментировали «сделку века» по Ближнему Востоку

20.01 / Офис президента Украины отключил возможность комментировать посты в Instagram

16.01 / Администрация Трампа незаконно заморозила военную помощь Украине – Счетная палата США

11.01 / РПЦ назвала храмы подходящим местом для романтических знакомств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика