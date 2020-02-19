В конце февраля в Китае ожидается пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией – эксперт

19.02.2020, 13:42, Новости дня

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на юге Китая ожидается во второй половине февраля, на остальной территории КНР – в апреле. Как сообщает китайское издание Global Times, такое мнение 18 февраля высказал эпидемиолог, глава специальной комиссии по борьбе с распространением коронавируса комитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Он прогнозирует, что к концу февраля коронавирусом в Китае заразятся 170 тыс. человек. При этом Наньшань считает, что новая вспышка заболевания маловероятна, так как китайские власти предприняли строгие карантинные меры.

Эпидемиолог отметил, что 80% заболевших и 95% умерших от COVID-19 приходится на столицу провинции Хубэй – город Ухань. По его словам, решение проблемы распространения заболевания в Ухане положительно повлияет на ситуацию в Китае в целом.

Наньшань, обнаруживший в 2003 году коронавирус SARS-CoV, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS), отметил, что вылечить пациентов от нового коронавируса сложнее: без надлежащего лечения болезнь провоцирует серьезные осложнения. Однако, добавил врач, “это не значит, что надежды нет вообще“. Он подчеркнул, что исследовательские группы работают над поиском более эффективных противовирусных препаратов.

Впервые новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov), был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 19 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2004, зафиксировано 74 185 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.