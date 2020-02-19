Майора оштрафовали на 2 миллиона за взятку на скафандрах

19.02.2020, 13:31, Новости дня

Военный суд оштрафовал бывшего замначальника одного из военных представительств Минобороны майора Александра Кузьмина более чем на 2 миллиона рублей за получение 200 тысяч рублей взятки за помощь с согласованием разработки скафандра для выхода в открытый космос.

Как пишет "Коммерсант", речь идет о скафандре "Орлан-МКС", а взятка была получена от представителя АО "НПП "Звезда", занимающегося его производством.

По материалам дела, Кузьмин отвечал за разработку, испытания, изготовление и ремонт скафандров, подписывал протоколы приемо-сдаточных испытаний. За совершение этих действий, указано в приговоре, он потребовал ежемесячной платы 50 тысяч рублей, а всего получил 200 тысяч.

Кузьмин настаивает, что деньги брал не в качестве взятки, а взаймы для командировочных расходов для отправки скафандра на космодром. По его словам, на это его подтолкнула неблагоприятное материальное положение, обусловленное невыплатой в 2017 году дополнительного материального стимулирования.

Он оформил явку с повинной, что стало смягчающим обстоятельством, наряду с 20 годами службы в Вооруженных силах. Кроме того, ранее он ни в чем предосудительном замечен не был. Поэтому суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов 50 тысяч рублей и на 2 года лишил возможности занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций в госорганах и органах местного самоуправления. Воинского звания суд его лишать не стал.



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