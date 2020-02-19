Италия пересмотрит прогноз роста на 2020 год при значительном влиянии вспышки коронавируса

19.02.2020, 13:31, Новости дня

Прогноз роста экономики Италии на 2020 год может быть пересмотрен в сторону понижения в случае значительного воздействия вспышки коронавируса, сообщил министр экономики Италии, передает Reuters.

"0,6 процентов (роста ВВП Италии в 2020 году) может быть пересмотрено в сторону понижения, если коронавирус окажет значительное влияние и если будет более сильный, чем ожидалось, эффект снижения ВВП в 2019 году в течение текущего года", — сообщил Роберто Гуалтьери в интервью на Radio Capital.

Ранее в этом месяце управляющий Банка Италии Игнацио Виско заявил, что вирус может оказать временное негативное влияние на рост в несколько десятых процента, но нельзя исключать возможность его более значительного негативного воздействия.

Экономика Италии — третья по величине в еврозоне — неожиданно сократилась на 0,3% в период с октября по декабрь.

Парламентский бюджетный регулятор (UPB) сообщил на прошлой неделе, что он ожидает роста ВВП всего на 0,2 процента в 2020 году, что намного ниже его предыдущего прогноза 0,5 процента и уровня в 0,6 процента, официально намеченного правительством в сентябре.



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