Дмитрий Иванов: «Брак с Лолитой — это худшее, что со мной происходило»

19.02.2020, 13:30, Разное

Дмитрий Иванов прокомментировал бракоразводный процесс с Лолитой Милявской. Он сказал, что брак с певицей — это худшее, что с ним произошло. Тренер по сквошу обратился к жене и ее адвокату с просьбой оставить его в покое.
Бракоразводный процесс Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова затянулся, они до сих пор законные муж и жена. Спортсмен отметил, что скандалы вокруг их развода перечеркнули все хорошее, что было в их семейной жизни. Он теперь понимает бывшего супруга певицы Александра Цекало, который тоже был в такой ситуации.

Иванов возмущен, что его в обществе выставляют многоженцем и альфонсом. Бывший возлюбленный певицы сделал официальное заявление, попросив оставить его в покое, не просить об интервью и комментариях, не приглашать на скандальные передачи. За четыре месяца обычный развод превратили в фарс со скандалами и обвинениями. Дмитрий Иванов хочет как можно быстрее забыть о том, что был женат на Лолите и начать новую жизнь. Он уверен, что кто-то специально распускает грязные слухи о нем. Особенно возмутило мужчину обвинение в травле Милявской вредными препаратами, который он якобы давал ей вместо БАДов. Сам Иванов намекнул, что его супруга имеет много вредных привычек, поэтому организм и не выдерживает.

Певица прошлым летом подала заявление на развод, судебное разбирательство затянулось. Известно, что 13 марта этого года должно состояться заседание суда, после которого Иванов надеется, что официально получит развод.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / Мнение: «Баланс интересов»: Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа.

06.12 / Эксперты назвали ТОП-5 достойных внимания автомобилей из Китая

13.01 / «Это уже совсем ни в какие ворота»: всплыли сенсационные данные после известия о драке Бабкиной с Кадышевой

20.12 / Наука: Как температура управляет иммунитетом

14.02 / Представлен смартфон Oppo A31 за 190 долларов

11.12 / Рудковскую взбесили глупые слухи о Билане

10.02 / Александр Нерадько: Росавиация нуждается в региональных самолетах

10.12 / Мнение: «Куча пакетов и пластика». Что шокировало немцев в Питере

08.12 / Порошенко забросали яйцами в центре Киева

04.01 / «Уговорила Жасмин»: Татьяна Навка запела в новогоднюю ночь дуэтом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика