Дмитрий Иванов: «Брак с Лолитой — это худшее, что со мной происходило»

19.02.2020, 13:30, Разное

Дмитрий Иванов прокомментировал бракоразводный процесс с Лолитой Милявской. Он сказал, что брак с певицей — это худшее, что с ним произошло. Тренер по сквошу обратился к жене и ее адвокату с просьбой оставить его в покое.

Бракоразводный процесс Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова затянулся, они до сих пор законные муж и жена. Спортсмен отметил, что скандалы вокруг их развода перечеркнули все хорошее, что было в их семейной жизни. Он теперь понимает бывшего супруга певицы Александра Цекало, который тоже был в такой ситуации.

Иванов возмущен, что его в обществе выставляют многоженцем и альфонсом. Бывший возлюбленный певицы сделал официальное заявление, попросив оставить его в покое, не просить об интервью и комментариях, не приглашать на скандальные передачи. За четыре месяца обычный развод превратили в фарс со скандалами и обвинениями. Дмитрий Иванов хочет как можно быстрее забыть о том, что был женат на Лолите и начать новую жизнь. Он уверен, что кто-то специально распускает грязные слухи о нем. Особенно возмутило мужчину обвинение в травле Милявской вредными препаратами, который он якобы давал ей вместо БАДов. Сам Иванов намекнул, что его супруга имеет много вредных привычек, поэтому организм и не выдерживает.

Певица прошлым летом подала заявление на развод, судебное разбирательство затянулось. Известно, что 13 марта этого года должно состояться заседание суда, после которого Иванов надеется, что официально получит развод.