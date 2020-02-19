Эрдоган не удовлетворен переговорами с Россией

19.02.2020, 13:30, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что переговоры с Россией о конфликте в сирийской провинции Идлиб далеки от удовлетворения требований Анкары и военная операция в этом районе является лишь «вопросом времени».

Выступая перед законодателями своей правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган сказал, что Турция намерена сделать Идлиб безопасной зоной «любой ценой», даже на фоне продолжения переговоров с Росией.

Несколько раундов переговоров с Москвой не привели к достижению соглашения, сказал он.

«У [сирийского] режима остались считанные дни, чтобы прекратить враждебные действия в Идлибе. Это наше последнее предупреждение, – сказал Эрдоган. – Мы не достигли желаемых результатов в наших переговорах с Россией. Переговоры продолжатся, но верно то, что мы далеки от выполнения выдвинутых нами требований», – сказал он.

Анкара и Москва в 2018 году подписали соглашение об установлении зоны деэскалации в Идлибе, что позволило обеим сторонам создать военные наблюдательные посты в регионе.