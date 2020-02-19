В Таганроге провели испытания самолета-амфибии Бе-200ЧС для ВМФ России

19.02.2020, 13:30, Новости дня

В Таганроге состоялся тестовый полет нового самолета-амфибии Бе-200ЧС для ВМФ России. После всех испытаний летная машина будет передана заказчику. Она будет включена в состав морской авиации. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на пресс-службу Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева.

Бе-200ЧС будут использовать для поисково-спасательных операций, а также с целью разведки и наблюдения. По планам, воздушное судно должно заменить устаревшие противолодочные амфибии Бе-12. Новый самолет способен развивать скорость более 600 км/ч. При этом скорость облета патрульной зоны составит около 220 км/ч. Одновременно оно способно поднять на борт до 60 человек.

Напомним, авиастроительное предприятие ТАНТК имени Бериева было основано в 1934 году. Главный конструктор компании — инженер Г. М. Бериев. В качестве основной испытательной базы компания использует аэродром Таганрог-Южный. Вторая площадка для испытания разработанных ТАНТК гидросамолетов — гидроаэродром в акватории Геленджикской бухты.

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ГТРК "Дон-ТР"



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