Возлюбленный Хайден Панеттьери арестован после нападения на нее в День всех влюбленных

19.02.2020, 13:28, Разное

Минувший День святого Валентина у многих знаменитостей был, как и полагается, романтичным и радостным. У многих, но не у 30-летней актрисы Хайден Панеттьери, недавно кардинально сменившей образ. Как сообщил TMZ, в этот день между ней и ее бойфрендом Брайаном Хикерсоном произошел очередной конфликт с побоями.

По информации из протокола полицейских, патруль выехал после звонка от ее соседа, который пожаловался на шум, около 2:30 ночи по местному времени. Приехав на место, стражи порядка увидели нетрезвого Брайана у входа в коттедж. Как позже утверждала сама актриса, она выгнала его из дома после того, как он поднял на нее руку и ударил по лицу. По словам Хайден, они находились в спальне, когда Брайан набросился на нее с кулаками. Патрульные как свидетели осмотра потерпевшей подтвердили, что лицо ее было красным и опухшим, а на левой руке были синяки и царапины.

Сам парень все опроверг и добавил, что специально нанял личного повара, чтобы тот был свидетелем против ложных обвинений со стороны девушки. Полицеские той же ночью созвонились с этим поваром. Он сказал, что покинул дом чуть позже часа ночи и что слышал перед уходом, как они ссорились. Однако следов побоев на Хайден и сопротивления полиции было достаточно, чтобы надеть на Брайана наручники и отправить в изолятор. Правда, через несколько часов его отпустили под залог.

Надо отметить, что история повторяется с точностью до деталей. Брайана уже однажды сажали в тюрьму — это было в мае прошлого года, но вскоре выпустили под залог в 50 тысяч долларов. После ему запретили приближаться к Хайден ближе чем на 100 метров, но и эти ограничения, кажется, были также сняты. В сентябре прошлого года Хайден недолго повстречалась с родным братом своего парня — Заком Хикерсеном, но уже в ноябре она вернулась к абьюзеру.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон

Напомним, Панеттьери начала встречаться с начинающим актером Брайаном Хикерсоном в июле 2018 года, сразу после разрыва 10-летних отношений с боксером Владимиром Кличко, от которого она родила дочь Кайю. И если сперва пресса делилась романтическими подробностями нового романа актрисы, уже осенью в СМИ стали поступать новости иного характера. В октябре 2018-го в полицию города Гринвилл поступил вызов о домашней драке: тогда Брайан напал на своего отца Дэвида Хикерсона. А уже в мае актер впервые проявил свой буйный нрав в отношении Хайден. С тех пор новости об избиении Хайден появляются в СМИ регулярно. И даже уговоры родных убраться от «мужчины» подальше не помогли.