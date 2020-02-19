Алсу дала интервью Ксении Собчак о «Голосе» и дочери Микелле: «Да, я покупала голоса»

19.02.2020, 13:28, Разное

Спустя почти год после победы дочери Микеллы на телешоу Первого канала Алсу дала откровенное интервью Ксении Собчак. В нем она рассказала о семейной жизни, муже, работе и многом другом, но все же главной темой их беседы стала Микелла и скандал с ее участием в вокальном конкурсе «Голос. Дети». Впервые Алсу призналась, что она купила голоса, но в разрешенном количестве:

Произошло то, к чему никто не был готов. Конечно, все сошлись на том, что сама система голосования была не совершенна. И все мы стали заложниками этой ситуации… Ксюш, я признаюсь, что да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала.

По ее словам, на количество голосов повлияла сильно и она сама — ведь Алсу активно просила своих подписчиков, которых в Instagram насчитывается 2 миллиона, поддержать Микеллу:

Да, я агитировала за Микеллу в своих соцсетях. Большую поддержку в этом смысле, конечно, оказала я, и мое имя, мои поклонники, которые голосовали. Я повторюсь, что сожалею об этом.

Алсу

Алсу сказала, что чувствует себя виноватой. Но не за покупку голосов, а за то, что изначально они не скрывали с дочкой родство между собой:

Нам пришлось принять предложение продюсеров о том, чтобы я тоже фигурировала где-то на проекте. Была изначально твердая позиция, что мы не хотим афишировать, что это моя дочь. Продюсеры убедили, что в этом ничего нет, это классно, это же твоя дочь, у тебя такой положительный имидж, ну и девочка прекрасно поет, что здесь такого? И мы согласились без каких-то задних мыслей. Я, конечно, сегодня об этом очень сильно жалею.

А вот с тем тезисом, что 38 тысяч ненастоящих голосов кардинально изменили ход голосования, она поспорила:

Я не совсем согласна с тем, что эти 38 тысяч голосов помогли Микелле. Даже если вычесть эти 38 тысяч сомнительных голосов из общей суммы, то каким образом это влияет на победу? За Микеллу было отдано приблизительно 145-146 тысяч голосов. Всего голосующих было около 200 тысяч. Следующий участник набрал где-то 65 тысяч, третий — 37. У меня два миллиона подписчиков в Instagram. Что такое 146 тысяч? Это 6-7 процентов только моих подписчиков.

Ксения Собчак

Это уже второе интервью Алсу после скандала на финале шоу «Голос. Дети». В октябре прошлого года они с Микеллой стали гостями YouTube-шоу Регины Тодоренко и Влада Топалова. Однако прямого вопроса о финальном голосовании и последующем повторном финале ведущие им так и не задали. Алсу лишь сказала:

Я буду поддерживать своего ребенка всегда, как и меня поддерживали. Много всяких разговоров было, и я могу честно заявить, что без папиной поддержки у меня наверняка бы не получилась та карьера, которая сложилась. Он помог, и связями в том числе. Нужно набраться терпения.

Полную версию беседы Алсу и Ксении Собчак можно посмотреть ниже.

Напомним, финал шестого сезона вокального конкурса «Голос. Дети» прошел еще 26 апреля прошлого года, и победу на нем одержала участница команды Светланы Лободы Микелла Абрамова. Сразу после ее победы в сети возникли споры о том, была ли победа честной или же это все влияние известных родителей. На следующий день после эфира свое мнение высказали не только зрители, но и знаменитости — Яна Рудковская, Максим Галкин, ведущий шоу Дмитрий Нагиев и другие.

Независимая компания Group-IB провела расследование, в ходе которого было найдено внешнее воздействие на голосование. 16 мая результаты были официально отменены. А 24 мая в прямом эфире Первого канала вышел специальный выпуск, в котором выступили все финалисты сезона, кроме Микеллы, а в конце генеральный директор Константин Эрнст вручил финалистам призы и объявил всех их победителями:

Мы с компанией Talpa — людьми, которые придумали этот формат, — обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование. Отдавая должное одному из самых сильных финалов в истории «Голоса», победителем проекта становится Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.

Позже ситуацию прокомментировала и сама девочка — она поблагодарила всех своих близких, друзей, подписчиков, участников шоу и Первый канал за поддержку, а также поздравила ребят с победой.

Микелла Абрамова с призом шоу «Голос. Дети»