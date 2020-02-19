Бывшего президента Южной Кореи осудили на 17 лет тюрьмы за коррупцию

19.02.2020, 13:24, Новости дня

Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак признан виновным в получении взяток в особо крупном размере и приговорен к 17 годам тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой решение Высшего суда Сеула.

Помимо тюрьмы Ли Мён Бак приговорен к выплате штрафа на общую сумму около $15,7 млн. Экс-президента обвиняли в том, что он был связан с компанией DAS, которое формально занималось продажей автозапчастей, а на самом деле служила кошельком для сбора взяток от крупных корпораций, в том числе Samsung Electronics. Последний платил взятки для того, чтобы в отношении компании не возбуждали дела за неуплату налогов.

Сейчас экс-президенту Южной Кореи 78 лет. В 2018 году его уже признавали виновным в коррупции. Тогда суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, но через полгода освободил из тюрьмы под залогиз-за ухудшения состояния здоровья.

Ли Мён Бак был президентом Южной Кореи в 2008—2013 годах. До этого он занимал пост мэра Сеула и работал генеральным директором компании Hyundai Engineering and Construction.