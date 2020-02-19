Врачи и IT-специалисты выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

19.02.2020, 13:24, Новости дня

Врачи и IT-специалисты выступили в поддержку осужденных по делу «Сети».

«25 февраля в Санкт-Петербурге возобновится суд над 25-ти летним Виктором Филинковым, нашим коллегой, участником linux-комьюнити, сторонником открытого кода и свободного интернета. Приговор Виктору будет таким же строгим, если не будет еще более широкой огласки и поддержки со стороны общества. Мы, специалисты IT-индустрии, возмущены жестокими приговорами и уголовным преследованием, в процессе которого не раз были нарушены права человека, и выражаем солидарность со всеми участниками процесса, требуем пересмотра приговора, — говорится в опубликованном на сайте GitHub открытом письме представителей IT-индустрии.

Аналогичное письмо в защиту осужденных опубликовали российские врачи.

«Нашу особую озабоченность и негодование вызывает тот факт, что в основу дела легли показания, полученные под физическими и эмоциональными пытками. Это совершенно недопустимо, это неприемлемо в цивилизованном обществе, в стране, где главенствует закон и работает презумпция невиновности. А мы хотели бы видеть нашу страну — Россию — именно такой», — говорится в письме врачей, которое разместила на своей странице в Facebook дерматолог Анастасия Угрюмова.

Подписавшиеся под обоими письмами требуют пересмотра дела и привлечения к ответственности всех виновных в его фальсификации.

Напомним, ранее в поддержку фигурантов дела «Сети» выступили российские учителя и преподаватели профсоюза «Учитель», режиссеры, сценаристы и художники анимационного кино, психологи, художники, театральные критики, писатели и поэты, а также представители СПЧ.

Первыми в поддержку осужденных выступили российские ученые и научные журналисты.

«Мы требуем немедленно отменить приговор по „делу ‚Сети‘“, с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан. Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами. Террор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием нашей страны и губителен для ее науки, культуры и образования», — говорится в обращении, которое подписали более 3 тысяч человек.

К протесту присоединилась и Ассоциация независимых общественных наблюдателей. Ее сопредседатели Валерий Борщев и Лев Пономарев направили обращение к президенту, в котором заявили, что готовы предоставить объективные факты, применения к фигурантам дела «Сети» пыток.

Также накануне несколько российских книжных магазинов закрылись на один день в поддержку осужденных.

10 февраля Пензенский суд вынес приговоры обвиняемым по делу «террористического сообщества «Сеть»». Дмитрий Пчелинцев был приговорен к 18 годам колонии строго режима, Илья Шакурский — к 16 годам колонии, Андрея Чернова приговорили к 14 годам колонии, Максим Иванкин получил 13 лет колонии. Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сангынбаев приговорены к 10, 9 и 6 годам тюрьмы соответственно.

Дело расследовала ФСБ. Фигуранты неоднократно сообщали о пытках током, избиениях и давлении со стороны силовиков.