Появилось новое изображение готовящегося к выходу смартфона Xiaomi Mi Mix 4

19.02.2020, 13:21, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi в конце лета текущего года может представить новый смартфон Mi Mix 4. Схематическое изображение гаджета, обнаруженное инсайдерами в патенте, недавно появилось в Сети.
Судя по данным из патента, в устройстве Xiaomi применит новые решения, что придаёт Mi Mix 4 несколько необычный вид. К примеру, на тыльной стороне корпуса находятся не только светодиодная вспышка и модули основной камеры, но и дополнительный маленький экран, на котором выводится информация о полученных уведомлениях, дате и времени.

На дисплее Xiaomi Mi Mix 4 отсутствует привычный вырез для селфи-камеры, поэтому её расположение пока остаётся не известным. Некоторые эксперты считают, что вспомогательный экран может также использоваться в качестве видоискателя для селфи. Производитель на данное время сохраняет интригу и не разглашает подробности о грядущей новинке.



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