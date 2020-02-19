Электрический Porsche Taycan загорелся и взорвался в гараже владельца

19.02.2020, 13:21, Разное

Во Флориде, США, владелец рассказал, что его электрический Porsche Taycan загорелся и взорвался в гараже, причем без видимых причин. Представители производителя уже начали расследование в связи с произошедшим инцидентом.
Последствия произошедшего пожара владелец электрического седана показал в ролике на YouTube. Пламя опустошило машину, а также часть помещения. Примечательно, что это первый подобный инцидент, связанный со спортивной моделью. Возможно, причиной мог бы быть аккумулятор, похожий на установленный в модели Tesla S, которая спонтанно горела прошлым летом в Китае.

Результаты проведенного расследования автогигант обещает обнародовать сразу после заключения экспертов.



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