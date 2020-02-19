Автоновости: BMW M4 2020 года получит 500-сильный двигатель и радикально новый дизайн

19.02.2020, 13:31, Разное

BMW M4 следующего поколения, который представят позднее в этом году, будет очень похож на концептуально разработанную серию Concept 4, представленную на автосалоне во Франкфурте в 2019 году. Новые изображения варианта купе, проходящего зимние испытания, показывают, что конкурент Audi RS5 получит гораздо более заметную переднюю решетку и другие особенности.

BMW утверждает, что новый дизайн решетки, который, как ожидается, дебютирует на M4, вдохновлен культовым 328-сильным спортивным автомобилем 1930-х годов. Новое поколение хардкорного спортивного купе в Мюнхене также может похвастаться более спортивными пропорциями кузова с громоздкими задними колесными арками, которые обеспечивают более мускулистую стойку, и крутой задней палубой, как у флагмана марки M8. Различия между этим и стандартным 2020 4-й серии знакомы, с возвратом больших впускных и выпускных выхлопных труб.

BMW M3 и M4 следующего поколения, которые должны появиться в 2020 году, получат значительно модернизированный шестицилиндровый двигатель, способный развивать мощность более 500 л.с. Флагманской моделью для использования этого нового двигателя будет новый M4 Gran Coupé, впервые четырехдверное купе было оснащено полным M-вариантом. Купе и кабриолет также вернутся с салоном М3 .

3,0-литровый силовой агрегат с внутренним кодовым названием S58 является разработкой стандартного блока B58, который используется в существующих 440i и других моделях BMW. Это, по сути, совершенно новая трансмиссия со значительными изменениями в базовом двигателе, которые позволяют ему разгоняться до 7000 об / мин и обеспечивают более высокую удельную мощность, чем современный двигатель S55.

Инсайдеры полагают, что стоит ожидать также автоматическую коробку передач с восьмиступенчатым гидротрансформатором и систему полного привода xDrive, аналогичную последней в M5, с режимом M-Dynamic, распределяющим мощность на задние колеса, по крайней мере в одной версии. Также предлагается более дешевая модель с низким энергопотреблением начального уровня, с ручной коробкой передач и задним приводом.