В Иране заявили о повреждении черного ящика сбитого украинского Boeing

19.02.2020, 13:19, Новости дня

Черный ящик украинского пассажирского самолета Boeing 737, который был сбит в Иране, сильно поврежден, сообщил министр обороны Ирана Амир Хатами.

«Этот черный ящик получил заметные повреждения, попросили от оборонной промышленности помочь в его восстановлении», – цитирует РИА «Новости» министра.

Ранее Киев сообщал, что Иран предложил по 80 тыс. долларов компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране. Украина заявила, что намерена «давить на большую сумму». 

Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина потребовали от Ирана срочно выплатить компенсацию семьям погибших.

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету. 21 января власти Ирана признали, что в самолет попали две ракеты.



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