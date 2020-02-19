В подмосковном лесу нашли гору костей

19.02.2020, 13:18, Разное

Подмосковные спортсмены обнаружили в лесу близ деревни Захарово гору костей животных. Неизвестные сложили останки зверей рядом с Раменской лыжней здоровья, сообщает «Подмосковье сегодня».

От своеобразной свалки исходил жуткий запах. Узнав о костяной горе, местные СМИ обратились в региональное Министерство экологии. Ведомство, в свою очередь, передало данные Комитету лесного хозяйства. Его представители убрали кости и перевезли их в другое место для утилизации. Однако найти тех, кто бросил в лесу останки животных, пока не удалось.



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