Беременная вторым ребенком Джамала показала архивные снимки с голым животом

19.02.2020, 13:18, Новости дня

Беременная вторым ребенком украинская певица Джамала поделилась в Instagram подборкой архивных черно-белых снимков.

«Я море. Мне повезло. Я родилась у моря. Я пахну солнцем, солью и волной. И, знаешь, поняла однажды в споре, что море разлилось и стало мной», – процитировала она стихотворение Татьяны Милимко.

«Одесса, я люблю тебя!» – продолжила Джамала.

На фото певица запечатлена в черной одежде и с оголенным животом.

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Я-море. * Мне повезло. Я родилась у моря. * Я пахну солнцем, солью и волной * И знаешь, поняла однажды в споре, * Что море разлилось и стало мной * © Т. Милимко * Одесса, я люблю тебя! * * #jamala10

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 18 Фев 2020 в 3:46 PST

Концерт певицы в Одессе состоялся 18 февраля.

Джамала 26 апреля 2017 года вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018 года родила сына Эмира-Рахмана.

О своей второй беременности она сообщила 12 февраля.

В 2016 году певица победила на песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в Швеции. Она исполняла песню «1944».