Беременная вторым ребенком Джамала показала архивные снимки с голым животом

19.02.2020, 13:18, Новости дня
Беременная вторым ребенком украинская певица Джамала поделилась в Instagram подборкой архивных черно-белых снимков.
«Я море. Мне повезло. Я родилась у моря. Я пахну солнцем, солью и волной. И, знаешь, поняла однажды в споре, что море разлилось и стало мной», – процитировала она стихотворение Татьяны Милимко.
«Одесса, я люблю тебя!» – продолжила Джамала.
На фото певица запечатлена в черной одежде и с оголенным животом.
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Я-море. * Мне повезло. Я родилась у моря. * Я пахну солнцем, солью и волной * И знаешь, поняла однажды в споре, * Что море разлилось и стало мной * © Т. Милимко * Одесса, я люблю тебя! * * #jamala10
Концерт певицы в Одессе состоялся 18 февраля.
Джамала 26 апреля 2017 года вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018 года родила сына Эмира-Рахмана.
О своей второй беременности она сообщила 12 февраля.
В 2016 году певица победила на песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в Швеции. Она исполняла песню «1944».
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