Песков о Суркове: Опыт и талант найдет свое применение

19.02.2020, 13:18, Новости дня

Спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналистам заявил, что бывший помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков был освобожден от должности по собственному желанию после встречи с президентом. Об этом сообщает РБК.

Песков высказал мнение, что «многолетний опыт и талант» Суркова «найдет свое применение».

«Нет никаких сомнений, что он может быть задействован в самых разных направлениях», – так прокомментировал спикер Кремля возможность дальнейшей работы Суркова на украинском направлении.

О намерении Суркова уйти в отставку 25 января сообщил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ. По словам Чеснакова, Сурков уходит с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении». Официально эту информацию не подтверждали, сам Сурков ее также не комментировал.

18 февраля Путин уволил Суркова.