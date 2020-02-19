Песков о Суркове: Опыт и талант найдет свое применение

19.02.2020, 13:18, Новости дня

Спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналистам заявил, что бывший помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков был освобожден от должности по собственному желанию после встречи с президентом. Об этом сообщает РБК.

Песков высказал мнение, что «многолетний опыт и талант» Суркова «найдет свое применение».

«Нет никаких сомнений, что он может быть задействован в самых разных направлениях», – так прокомментировал спикер Кремля возможность дальнейшей работы Суркова на украинском направлении.

О намерении Суркова уйти в отставку 25 января сообщил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ. По словам Чеснакова, Сурков уходит с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении». Официально эту информацию не подтверждали, сам Сурков ее также не комментировал.

18 февраля Путин уволил Суркова.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Автоновости: Медведев разрешил ввозить праворульных «японцев» без ЭРА-Глонасс

26.12 / Суд арестовал имущество главы правления «Райффайзен Банка Аваль» Писарука – СМИ

01.01 / В Гонконге задержали более 400 протестующих

17.02 / Ударившую мужчину по голове ножом омскую продавщицу отдали под суд

02.01 / Кэти Перри снялась для индийского Vogue

09.12 / Экс-директора лагеря «Виктория» выпустили из СИЗО

02.12 / Деньги есть! В «черную пятницу» россияне потратили миллиарды

25.12 / Козак назвал выплату Украине 3 млрд долларов «каплей в море»

19.12 / По обмену удерживаемыми лицами пока не удалось достичь, чего хотелось – Кучма

05.01 / В Иране началась церемония прощания с Сулеймани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика