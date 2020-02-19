Украина утвердила безвиз с Гренадой

19.02.2020, 13:18, Новости дня

19 февраля Кабинет Министров Украины утвердил документ, необходимый для безвизового режима с Гренадой. Об этом в Telegram проинформировал премьер-министр Алексей Гончарук.

«Правительство утвердило соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней. Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уполномочена подписать указанное соглашение», – написал он.

В сентябре 2019 года в украинском правительстве сообщали, что в течение следующих пяти лет планируют расширить перечень безвизовых стран за счет ряда стран, в числе которых была Гренада – государство в Карибском море.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для краткосрочных поездок за границу гражданам Украины достаточно иметь биометрический паспорт.

В мировом рейтинге Passport Index 2019 украинский паспорт занимает 22-е место. Граждане Украины могут въехать без визы в 92 страны (без учета Эквадора и Колумбии), еще в 49 государствах можно получить визу по прибытии, а для поездки в 57 стран нужно открывать визу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / Медведев рассказал о «мощном запросе на справедливость» в российском обществе

27.01 / Украинский туроператор временно закрыл все туры в Китай из-за коронавируса

04.02 / Дети Кардашян и Дженнер пользуются полотенцем Louis Vuitton за $590

05.02 / В 2019 году трудовые мигранты перевели в Украину около $12 млрд

12.02 / Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Сирии

16.02 / Эксперт назвал основные направления подготовки США к войне с крупным противником

04.02 / Облачный игровой сервис Nvidia выходит из бета-версии

17.02 / Украинская оппозиция призвала отправить делегацию Рады на День Победы в Москву

03.02 / От коронавируса и не только спасёт новое защитное покрытие для масок и респираторов

28.01 / В Украине суд закрыл дело против единоросса Кучерявого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика