Узбекистан арестовал 21 человека по подозрению в связях с боевиками в Сирии

19.02.2020, 13:14, Новости дня

Полиция Узбекистана арестовала 21 человека, которых подозревают в связях с исламистской группировкой боевиков, действующей в Сирии.

Об этом сообщили в среду представители полиции.

Полиция заявила, что задержанные находились под «идеологическим влиянием» гражданина Узбекистана, который является членом группировки «Катиба Таухид валь-Джихад», которая преимущественно состоит из граждан Центральной Азии.

Они планировали финансировать группировку и вступить в нее, говорится в заявлении полиции.

Тысячи жителей преимущественно мусульманского региона, бывшего частью Советского Союза, присоединились к различным исламистским группировкам в Сирии и Ираке, когда «Исламское государство» временно захватило часть их территории.



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