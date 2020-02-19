Иран заявил, что «черный ящик» сбитого украинского самолета сильно поврежден

19.02.2020, 13:14, Новости дня

«Черный ящик» украинского пассажирского самолета, который был случайно сбит в Иране в январе, получил значительные повреждения.

Об этом сообщил в среду министр обороны Ирана, согласно государственным СМИ.

«[Бортовой регистратор] получил заметные повреждения, и потребовалась помощь оборонной индустрии, чтобы восстановить его, – заявил министр Амир Хатами. – Сначала будет проведено его восстановление, а потом расшифровка данных».