В Кремле оценили влияние санкций США против Роснефти на отношения с Венесуэлой

19.02.2020, 13:12, Новости дня

Новые санкции США против структуры Роснефти, Rosneft Trading SA, которые РФ считает незаконными, не окажут влияния на двусторонние отношения Москвы и Венесуэлы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «подобные рестрикции, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, никоим образом не могут повлиять на наши двусторонние отношения с Венесуэлой, напротив, они развиваются и будут развиваться дальше», передает РИА «Новости».

По его словам, сама компания «уже заявила, что намерена рассматривать возможности защиты собственных интересов в судебном порядке, задействование других доступных механизмов, поэтому все меры будут предприниматься в этом плане».

Ранее США внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA – структуру Роснефти – и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро.