Скандалы: «Частные вопросы» Александра Шварева

19.02.2020, 13:10, Разное

Интерпол отказался искать журналиста, обвиняемого в клевете на миллиардера Алишера Усманова

«Интерпол отказался разыскивать Шварева, так как признал его дело политическим. Кроме того, комиссия Интерпола установила, что в деле нет криминального элемента, а связано оно только с частными вопросами», — сообщил «Интерфаксу» адвокат журналиста Владимир Жеребенков. Он отметил, что в Интерполе сочли уголовное преследование его подзащитного незаконным и бездоказательным.

В ноябре 2019 года Тверской районный суд Москвы санкционировал заочный арест Александра Шварева и объявил его в международный розыск. Изначально полиция предъявила Швареву обвинение в клевете, соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч.5 ст. 128.1 УК РФ), затем было возбуждено дело о вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере (ч.3 ст. 163 УК РФ). Дела объединены в единое производство. Первое обвинение предусматривает наказание в виде штрафа до 5 млн рублей или обязательных работ до 480 часов, второе — в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Как следует из обвинения, Шварев совместно с Алишером Абдуллаевым, также объявленным в международный розыск, с июля по октябрь 2018 года разместил на нескольких сайтах заведомо ложную информацию о причастности бизнесмена Алишера Усманова к тяжким преступлениям.

Кроме того, с октября 2018 года Шварев совместно с Абдуллаевым «и другими пока не установленными лицами» разместил на различных сайтах дискредитирующую информацию о казахстанском бизнесмене, председателе совета директоров холдинга Fincraft Resources Кенесе Ракишеве, обвинив его в мошенничестве, связи с преступными группировками и так далее.

В ответ на требование пресс-службы бизнесмена удалить ложную информацию Шварев и Абдуллаев потребовали передать им 50 тысяч долларов или 3,3 млн рублей. В случае отказа журналист угрожал продолжить распространять дискредитирующие предпринимателя сведения.

Сам Шварев заявлял, что категорически не признает вину и не верит в объективное расследование дела. Его адвокат Владимир Жеребенков считает обвинение надуманным, а уголовное преследование журналиста — заказным.

В январе этого года стало известно, что власти Латвии предоставили Швареву и его семье политическое убежище.

Александр Шварев специализируется на криминальной тематике и журналистских расследованиях. Он был не первым, к кому у миллиардера Усманова возникли претензии за публикацию порочащих сведений. В 2017 году Усманов судился с оппозиционером Алексеем Навальным и его Фондом борьбы с коррупцией, которым тоже удалось задеть его «честь и достоинство». Усманов добивался удаления из интернета расследования «Он вам не Димон». В нем рассказывалось, в частности, об усадьбе в подмосковном Знаменском, которая была подарена Усмановым фонду, связанному с Дмитрием Медведевым, причем подарок в ФБК назвали взяткой.

Претензии бизнесмена касались также расследования фонда от 2012 года, в котором Навальный обвинял Усманова в даче взятки вице-премьеру России Игорю Шувалову. Миллиардер также потребовал опровергнуть информацию о том, что он участвовал в незаконной приватизации активов, о цензуре в «Коммерсанте» и о своей судимости за изнасилование.

Разбирательство между Усмановым и ФБК продолжается до сих пор. Борцы с коррупцией отказываются удалять из интернета фильм «Он вам не Димон». В связи с этим в феврале 2020 года директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем власти коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению). Статья предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.