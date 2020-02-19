Скандалы: Французская мышеловка для Александра Винника

19.02.2020, 13:10, Разное

Парижский суд оставил под стражей российского бизнесмена, выданного из Греции и обвиняемого в киберпреступлениях на $9 млрд

В понедельник Апелляционный суд Парижа оставил под стражей россиянина Александра Винника, выданного из Греции Франции и обвиняемого в ряде киберпреступлений. Защита, учитывая тяжелые заболевания обвиняемого, предлагала освободить его под домашний арест. На заседании во Дворце правосудия на острове Сите адвокаты Александра Винника, упирая на многочисленные нарушения процедуры во время его экстрадиции из Греции и содержания под стражей во Франции, просили изменить условия меры пресечения и отложить рассмотрение дела до тех пор, пока защитникам не удастся встретиться для обсуждения дела со своим клиентом — этой возможности они были до сих пор лишены.

«Мы хотим добиться того, чтобы Александр Винник содержался в ожидании рассмотрения его дела в человеческих условиях и с возможностью общаться с близкими и адвокатами, мы предпочитаем домашний арест и готовы рассмотреть освобождение под залог»,— сказала корреспонденту “Ъ” адвокат Зои Константопулу.

Заведующий консульским отделом советник посольства России во Франции Алексей Попов подтвердил “Ъ”, что они готовы оказать содействие в том, чтобы господин Винник был освобожден под домашний арест. Для этой цели посольство готово предоставить ему квартиру, не имеющую дипломатического статуса, и дать установить в ней необходимую аппаратуру для того, чтобы содержание россиянина соответствовало правилам французского правосудия.

Представитель обвинения предложила вести дело в закрытом режиме, но возражения адвокатов, особенно греческой защитницы Зои Константопулу, заставили суд открыть заседание.

Просьбу адвокатов отложить дело судья, однако, отклонила, предложив защите провести часовую встречу в совещательной комнате с Александром Винником. Эта возможность была предоставлена одновременно всем трем адвокатам: француженке Ариадне Зимра, гречанке Зои Константопулу и россиянину Тимофею Мусатову.

Присутствовавшая в зале мать Александра Винника, Вера Винник, приехавшая из Москвы, сказала, что разочарована отношением европейского правосудия к ее сыну. «Я надеюсь только на Бога»,— добавила она.

В итоге защите в изменении меры пресечения было отказано.

Александр Винник, напомним, был задержан греческими властями на одном из курортов еще летом 2017 года. Его выдачи добивались как власти Франции, так и США.

Первые считали его одним из организаторов крупномасштабной аферы по вымогательству денег с использованием специальной программы Locky, которая могла кодировать личные данные жертв без их ведома, а за их разблокировку необходимо было заплатить определенную сумму в биткойнах. Всего таким образом хакерам во главе с Александром Винником якобы удалось заработать до €130 млн.

Американские власти, которые первыми выдали ордер на арест Александра Винника, считают его причастным также к ряду киберпреступлений, в частности к взлому японской биржи Mt. Gox, а общий причиненный им ущерб оценивают в астрономическую сумму от $4 млрд до $9 млрд. Причем все деньги проходили через использовавшуюся Александром Винником биржу криптовалюты ВТС-Е.

Выдачи господина Винника, как сообщил “Ъ”, добивались и российские силовики, обвинившие его сначала в мошенничестве на 600 тыс., а затем и сразу на 750 млн руб. Греческие суды удовлетворили запросы всех трех стран, но выдали господина Винника во Францию, откуда он может быть отправлен в США.

Алексей Тарханов, Николай Сергеев

Оригинал материала: «КоммерсантЪ»

«КоммерсантЪ», 25.11.19, «Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты»

Как стало известно “Ъ”, МВД по Крыму проводит доследственную проверку по факту хищения средств клиентов криптовалютной биржи Wex, ставшей правопреемницей скандально известной площадки ВТС-Е. Новый владелец биржи 52-летний предприниматель из Симферополя и бывший ополченец ДНР Дмитрий Хавченко, известный по позывному «Морячок», утверждает, что как минимум $400 млн были выведены со счетов клиентов уже, по сути, в момент покупки им актива. Проверка ведется в отношении бывшего администратора ВТС-Е и Wex Алексея Билюченко, который был единственным человеком, который на момент сделки имел доступ ко всем паролям и ключам. Получить комментарий у последнего не удалось.

Одна из крупнейших криптовалютных бирж ВТС-Е, среднесуточный оборот которой составлял от $20 млн до $70 млн, рухнула в июле 2017 года одновременно с арестом в Греции по запросу США ее владельца Александра Винника. Напомним, американская сторона обвиняет россиянина в отмывании через биржу $4 млрд, при этом вкладчики так и не смогли получить деньги назад. В ФБР полагают, что махинациями с криптовалютой господин Винник начал заниматься еще в 2011 году, конвертируя свои криминальные доходы в американский доллар и российский рубль через счета подконтрольных ему компаний. Именно тогда была взломана японская биржа Mt. Gox, что впоследствии привело к ее банкротству. Специалисты японской компании WizSec, занимающейся вопросами кибербезопасности и, в частности, расследованием взлома биржи Mt. Gox, считают, что около 300 тыс. биткойнов (на тот момент $800 млн) было выведено через подконтрольную Александру Виннику платформу BTC-E на различные счета в банках Латвии и Кипра. Как сообщал “Ъ”, вопрос с его экстрадицией до сих пор не решен, так как помимо США на выдачу господина Винника претендуют также Франция и Россия.

Когда виртуальная площадка прекратила свою деятельность, на ней в различной криптовалюте находилось более $1 млрд.

Вскоре после этого был произведен ребрендинг, и ВТС-Е стала биржей Wex. Ее владельцем считался 32-летний бизнесмен из Минска Дмитрий Васильев, у которого Морячок и приобрел за $30 тыс. актив вместе с 1,5 млн аккаунтов клиентов. Сам он тогда заявлял СМИ, что выкупил Wex в расчете на то, что биржа окажет финансовую поддержку самопровозглашенным ДНР и ЛНР, а также Абхазии, Южной Осетии и Приднестровью. Правда, актив, зарегистрированный в Сингапуре, бизнесмену пришлось оформить на свою дочь, москвичку Дарью Хавченко, поскольку регулирующие органы этой страны самому Дмитрию в регистрации отказали, очевидно, из-за его боевого прошлого. Отметим, что сам Дмитрий Васильев в июле 2019 года был арестован в Италии по запросу Казахстана по делу о мошенничестве на $20 тыс.

Как следует из заявления Дмитрия Хавченко в правоохранительные органы, договор купли-продажи биржи Wex между ним и господином Васильевым был подписан в сентябре 2018 года. «По его условиям после перерегистрации прав мне должны были передать коды, интернет-ключи, доступ к домену и прочее,— заявил “Ъ” господин Хавченко.— Однако этого не сделано до сих пор, а тем временем средства вкладчиков были похищены». По словам предпринимателя, продавец биржи Васильев сообщил ему, что все инструменты управления сайтом находились у одного человека — администратора биржи Алексея Билюченко. «Как мне позже стало известно, с июля по 6 декабря 2018 года, когда сделка, собственно, и была завершена, господин Билюченко продолжал проводить операции на этой площадке, в частности, переводил средства на другие биржи, а также разместил на ее сайте для зачисления денег клиентов реквизиты своего личного интернет-кошелька»,— пишет в своем заявлении в полицию новый владелец биржи Wex. По его данным, например, только за пару дней в декабре таким образом с биржи было выведено 1,5 тыс. биткойнов (порядка $13 млн), принадлежащих клиентам.

В общей сложности ущерб, причиненный действиями Алексея Билюченко, Морячок оценивает как минимум в $400 млн.

Многие клиенты, как утверждает владелец Wex, долгое время даже не подозревали о том, что лишились своих вложений, полагая, что их средства находятся в работе.

«Мирно уладить вопрос я попытался еще весной этого года. Выяснив, что Алексей Билюченко проживает в Новосибирске, я отправился туда на переговоры,— рассказал “Ъ” господин Хавченко.— Однако лично увидеться с ним так и не получилось. Общение происходило лишь через его охрану, да и то по мобильному телефону. Ему передавали трубку, и мы разговаривали. Правда, в какой-то момент мне показалось, что он готов к конструктивному диалогу и даже на встречу. Однако уже на следующий день, очевидно с кем-то проконсультировавшись, резко изменил позицию, заявив, что никаких денег у него нет и разговаривать нам не о чем». С заявлением господина Хавченко о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) первоначально разбиралось новосибирское УФСБ. Впрочем, чекисты направили его по подследственности коллегам из регионального управления МВД, а те в Крым, по месту регистрации заявителя.

Попытки “Ъ” получить комментарий у Алексея Билюченко успехом не увенчались. С 2015 года бизнесмен был зарегистрирован в Новосибирске в качестве индивидуального предпринимателя, оказывавшего услуги в том числе в финансовой сфере и в области компьютерных технологий. Однако 8 июля 2019 года господин Билюченко прекратил свою деятельность, ликвидировав ИП. Отметим, что ранее BBC сообщала, что, давая показания по уголовному делу о хищении средств, возбужденному в Чувашии по заявлению одного из клиентов биржи, предприниматель утверждал, что криптовалюту у него требовали сотрудники спецслужб за непривлечение к уголовной ответственности и что к этой истории якобы мог иметь отношение известный бизнесмен Константин Малофеев. В итоге администратор биржи якобы был вынужден часть средств отдать, не пояснив судьбу оставшихся.

Олег Рубникович