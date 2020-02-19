В Кремле назвали «дискриминацией» отказ стран ЕС признавать российские паспорта в ОРДЛО

19.02.2020, 13:06, Новости дня

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что часть стран Европейского Союза не признают выданные Россией паспорта жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Часть стран Евросоюза приняли решение не признавать выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям российские паспорта и не ставить в них шенгенские визы, как ранее было сделано в отношении жителей Крыма. Считаем это прямой дискриминацией и нарушением прав человека», – говорится в сообщении российского МИД.

В российском ведомстве назвали непризнания российских паспортов «тактикой удушения жителей Донбасса».

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ «юридически ничтожным» и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

24 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей «документами» боевиков «ДНР» и «ЛНР». По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО «уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта».

10 февраля прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту принудительной «паспортизации» граждан Украины в ОРДЛО.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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