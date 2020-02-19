В Петербурге офицера премировали за спасение человека

19.02.2020, 13:06, Новости дня

В Петербурге молодого офицера премировали за спасение жизни человека. Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", ЧП случилось утром 16 февраля. На глазах у прохожих неизвестный мужчина прыгнул с моста в канал Грибоедова. Прохожие сразу же обратились за помощью к находившимся поблизости сотрудникам полиции. Один из них — лейтенант Дмитрий Зайцев среагировал моментально. Несмотря на опасную ситуацию, ему удалось по тонкому льду добраться до потерпевшего и вытащить его на сушу.

Начальник петербургского главка, генерал-майор полиции Роман Плугин накануне лично вручил лейтенанту Зайцеву благодарственное письмо, а также материальную премию. Сослуживцы офицера, участвовавшие в операции по спасению, старший сержант полиции Олег Луцюк и сержант полиции Василий Воронин, тоже не остались без премий и благодарностей. Они помогли Зайцеву поднять пострадавшего из ледяной воды.

По заверениям главы петербургского ГУВД, он планирует обратиться к министру внутренних дел страны с просьбой о дополнительных поощрениях для отважных полицейских.

Текст:

ГТРК "Санкт-Петербург"



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Суд вынес приговор жителю Швеции за угрозы в адрес Греты Тунберг

19.12 / Путин сказал, кто был автором украинской идентичности

03.02 / Срок внесения предложений по изменению Конституции продлили до 14 февраля

17.02 / Омича заподозрили в убийстве приятеля «на слабо»

12.12 / Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Германии

16.01 / Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус пришла в себя и рассказала, как всё произошло

11.02 / Йоханссон на «Оскаре» показала тату и бриллианты за $2,5 млн

06.12 / Вопрос дня: Как суд может лишить доступа в интернет?

07.12 / Трамп опроверг использование им личного телефона

12.12 / Пенсионеры «обчистили» елку на центральной площади

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика