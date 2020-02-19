Лига Европы. Анонс матча 1/16 финала «Шахтер» – «Бенфика»

19.02.2020, 13:06, Новости дня

Донецкий «Шахтер» сыграет против «Бенфики» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок начнется 20 февраля в 19.55 на стадионе «Металлист» в Харькове.

Трансляция. В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1». Издание «ГОРДОН» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Судья. Поединок между «Шахтером» и «Бенфикой» обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мэдденом. Ранее Мэдден работал на выездном поединке сборной Украины против Сербии (2:2), а также обслуживал матч группового этапа Лиги Европы сезона 2014/15 «Интер» – «Днепр» (2:1).

История встреч. «Шахтер» и «Бенфика» встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2007/08. Тогда украинский клуб победил со счетом 1:0 в Лиссабоне, а «Бенфика» выиграла в Донецке со счетом 2:1. Тогда никто из команд не вышел в плей-офф турнира.

Форма команд. «Бенфика» после 21-го тура чемпионата Португалии идет на первом месте в турнирной таблице и опережает «Порту» на одно очко. В последних пяти матчах чемпионата «Бенфика» одержала три победы и потерпела два поражения.

«Шахтер» в чемпионате Украины опережает «Динамо» на 14 очков после 18-ти туров и идет на первом месте. В Украине еще не возобновился чемпионат после зимнего перерыва, последние свои матчи «горняки» проводили на тренировочных сборах – пять побед, две ничьи и одно поражение.

Прогноз. Букмекерская контра William Hill считает «Шахтер» небольшим фаворитом матча. На успех игроков украинской команды ставки принимаются с коэффициентом 2,4. На «Бенфику» – 2,9, а на ничью – 3,3.

Потери. За «Шахтер» не смогут сыграть из-за травм израильский полузащитник Манор Соломон и украинский хавбек Александр Пихаленок. Бразильский защитник Додо пропустит матч из-за дисквалификации.

«Бенфика» не сможет рассчитывать сразу на пятерых футболистов: полузащитники Андрия Живкович и Габриэл Пирес, а также защитники Андре Алмейда и Жаржел не сыграют из-за травм, а новичок команды Юлиан Вайгль пропустит матч из-за дисквалификации.

Ориентировочные составы по версии УЕФА.

«Шахтер»: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Тете, Тайсон, Жуниор Мораес.

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Томаш Тавареш, Ферру, Рубен Диаш, Алехандро Гримальдо, Флорентину, Адель Таарабт, Пицци; Франко Серви, Рафа Силва, Карлос Винисиус.