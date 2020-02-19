На матч чемпионата мира по хоккею Россия – Швейцария проданы все билеты

19.02.2020, 13:06, Новости дня

В первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная РФ в Цюрихе сыграет с национальной командой Швейцарии. На это противостояние проданы абсолютно все билеты.

Аншлаг ожидается и на матче РФ с действующим победителем мирового первенства командой Финляндии, на эту игру уже реализовано 90% билетов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира, на противостояние Латвия – Росссия продано порядка 70% билетов.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 8 по 24 мая в швейцарских городах Цюрих и Лозанна. Сборная РФ попала в группу В, где сыграет с Швейцарией (8 мая), Норвегией (10 мая), США (11 мая), Италией (13 мая), Казахстаном (15 мая) и Латвией (19 мая).



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