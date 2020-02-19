Сын певицы Екатерины Семеновой Иван Батурин оказался в реанимации после инсульта

19.02.2020, 13:04, Разное

Сын российской эстрадной певицы Екатерины Семеновой Иван Батурин оказался в реанимации после инсульта. На данный момент он находится под присмотром врачей.
У 34-летнего сына Семеновой случился инсульт. Мужчина был доставлен в Московский городской институт скорой помощи им. Склифосовского. Там его в срочном порядке осмотрели медики. В данное время Батурин находится в реанимации, информация о его нынешнем состоянии здоровья пока не известна.

Екатерина Семенова была популярна в 80-е годы. Ее хиты «Школьница», «Подруга замужем давно», «На минутку» звучали на центральном телевидении страны. В 2019 году стала участницей проекта «Три аккорда», завоевав зрительскую симпатию. Певица была замужем за музыкантом Андреем Батуриным.

В браке родился сын Иван Батурин, ему сейчас 34 года. Он унаследовал от родителей страсть к музыке, стал звукорежиссером в кинематографе и продюсером. Женат, воспитывает сына Матвея.



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