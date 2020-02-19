Кроссовер Kia Sorento 2021 года рассекретили до премьеры

19.02.2020, 13:04, Разное

Перед запуском совершенно нового Kia Sorento на автосалоне в Женеве в следующем месяце южнокорейский автопроизводитель подробно пояснил о новой платформе внедорожника и одном из его двигателей.

В основе Sorento лежит новая платформа Kia среднего размера для внедорожников, которая имеет компактную конструкцию моторного отсека, более короткие свесы и более длинную колесную базу. По сравнению с предыдущим Sorento, новая модель на 10 мм (0,3 дюйма) длиннее и имеет более длинную колесную базу на 35 мм (1,37 дюйма), которая теперь составляет 2815 мм (110,8 дюйма). Это способствует «большему пространству, чем во многих других внедорожниках среднего размера».

В Северной Америке, Европе и Корее новая платформа поддерживает новейшую турбогибридную трансмиссию Smartstream. Под капотом разместится 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом T-GDI, электродвигатель мощностью 44,2 кВт (59 л.с. / 60 л.с.) и литий-ионный полимерный аккумулятор на 1,49 кВтч для системной мощности в 227 л.с. (230 л.с.) и 350 Нм крутящего момента. В ближайшем будущем будет анонсирован ряд других бензиновых двигателей, а также добавочный гибридный вариант.

Покупателям нового Kia Sorento в Корее, США и Европе также будут доступны некоторые дизельные двигатели. В Корее и Европе 2,2-литровый четырехцилиндровый дизельный двигатель Kia Smartstream мощностью 199 л.с. (202 л.с.) и 440 Нм будет работать в паре с новой восьмиступенчатой ​​коробкой передач Kia с мокрым двойным сцеплением. Клиенты из Кореи и США также смогут выбрать 2,5-литровый двигатель Kia T-GDi Smartstream, обеспечивающий 277 л.с. (281 л.с.) и крутящий момент на 421 Нм, в сочетании с той же восьмиступенчатой ​​коробкой передач.

Дополнительные детали будут опубликованы 3 марта, когда 2021 Kia Sorento отпразднует свой мировой дебют на автосалоне в Женеве.