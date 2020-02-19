Интерьер обновленного Hyundai Creta 2020 года показали в Сети

19.02.2020, 13:04, Разное

Только недавно прошел дебют кроссовера Hyundai Creta 2020 года, южнокорейский производитель объявил о запуске продаж, но не стал рассекречивать подробности касательно технических характеристик авто. Теперь же интерьер новинки показали в Сети.

Компания Hyundai обозначила, что новый Creta построен на четырех фундаментальных элементах дизайна: пропорции, архитектура, стиль и технология. Интерьер новинки является престижным и привлекательным, благодаря элегантным дизайнерским решениям. Creta получит многофункциональное рулевое колесо с плоским дном и прямоугольной информационно-развлекательной системой посередине. Приборная панель выглядит аккуратно, а рычаг переключения передач обтянут кожей. Консоль между сиденьями переднего ряда предлагает место для хранения, и кнопки выглядят солидно сложенными.

Hyundai Creta 2020 года получит пятиместный салон и премиальную обивку, в Сети уже показали фотографии проделанной работы. Подробности касательно внедорожника производитель намерен рассказать уже в марте.