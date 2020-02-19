Интерьер обновленного Hyundai Creta 2020 года показали в Сети

19.02.2020, 13:04, Разное

Только недавно прошел дебют кроссовера Hyundai Creta 2020 года, южнокорейский производитель объявил о запуске продаж, но не стал рассекречивать подробности касательно технических характеристик авто. Теперь же интерьер новинки показали в Сети.
Компания Hyundai обозначила, что новый Creta построен на четырех фундаментальных элементах дизайна: пропорции, архитектура, стиль и технология. Интерьер новинки является престижным и привлекательным, благодаря элегантным дизайнерским решениям. Creta получит многофункциональное рулевое колесо с плоским дном и прямоугольной информационно-развлекательной системой посередине. Приборная панель выглядит аккуратно, а рычаг переключения передач обтянут кожей. Консоль между сиденьями переднего ряда предлагает место для хранения, и кнопки выглядят солидно сложенными.

Hyundai Creta 2020 года получит пятиместный салон и премиальную обивку, в Сети уже показали фотографии проделанной работы. Подробности касательно внедорожника производитель намерен рассказать уже в марте.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Жанна Фриске, сын и скорая свадьба с Кристиной Тулуповой: Дмитрий Шепелев дал интервью Ксении Собчак

04.12 / Мнение: Сценарий разлома (3)

24.01 / Названа дата премьеры немецкого габаритного внедорожника Volkswagen

15.12 / Ксению Собчак обвинили в религиозном кощунстве из-за серёжек с изображением Христа

16.12 / Провал России при испытании комплекса «Уран-9» слили в Сеть: что случилось на полигоне — фото

06.01 / Мнение: Почему белые проиграли красным. Мнение белого капитана

22.01 / Мнение: Хуситы атаковали саудовскую авиабазу

11.12 / «Моральный и физический урод»: Собчак врезали за травлю Лопыревой

12.01 / Мнение: Изнасилования у Рубенса, выпуск №6: «Гипподамия»

31.01 / Дыхание весны: дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева на кадрах рекламной кампании Dolce & Gabbana

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика