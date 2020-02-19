Гаджеты: Американцы создали саранчу-киборга

19.02.2020, 13:01, Новости дня



Террористам, использующим бомбы, отныне придется остерегаться новых биологических роботов, созданных в лабораториях Вашингтонского университета в Сент-Луисе с использованием саранчи. Согласно предварительным исследованиям, опубликованным на открытом ресурсе BioRxiv, насекомые использовались для обнаружения газов, выделяемых такими веществами, как нитрат аммония, особенно популярных у современных террористических группировок.

Проект создания насекомых саперов финансировался ВМС США. Своеобразный детектор бомб был получен путем имплантации электродов в мозг насекомых. Ученые заявили, что эффект выявления взрывчатых веществ увеличивается при использовании нескольких (до семи) особей. Военные выделили на развитие перспективного направления 750 тысяч долларов.

Исследователи использовали особый вид — американской саранчи, которая более выносливая и может переносить более тяжелые грузы. Для выявления газов взрывчатки используются органы обоняния саранчи, имеющие до 50 тысяч нейронов.

После внедрения электронов насекомое эффективно реагирует на взрывчатку на протяжении 7 часов, затем восприятие притупляется. Подлить время «работы» биомеханизма ученые планируют путем регулярного специального кормления и совершенствования методики имплантации электродов. Примечательно, что саранча перемещается на место, где может находиться бомба при помощи миниатюрных колесных роботов, а сам процесс обнаружения запаха занимает не более 500 миллисекунд. По заверению разработчиков использование гибрида электроники и саранчи гораздо дешевле чем создание полностью роботизированного устройства.