Гаджеты: Выпущена вторая версия кроссовок с автошнуровкой Nike Adapt BB 2.0

19.02.2020, 12:51, Новости дня


Футуристические кроссовки компании Nike Adapt BB 2.0 продолжают серию умной спортивной обуви, начатой еще в 2016 году моделью Nike HyperAdapt 1.0, предназначенной исключительно для членов закрытого сообщества Nike+. Нынешняя модель Adapt BB 2.0 представлена в ходе традиционного праздничного мероприятия NBA All-Star Weekend.


Первым протестировал новую обувь двадцатилетний игрок «Мемфис Гриззлис» Джамел «Джа» Морант за команду «Мемфис Гриззлис». Специальная обувь Nike Adapt BB 2.0 в первую очередь предназначена не для спортивных соревнований, а скорее для болельщиков, готвых заплатить за пару смарт-кроссовок 400 долларов.

Кроссовки имеют автоматическое управление шнуровкой с использованием модуля Bluetooth, позволяющего связать обувь со смартфоном. При этом доступно и ручное управление при помощи двух кнопок, встроенных в подошву. При смене положения стопы идет автоматическая подстройка силы натяжения шнурков. Для работы функции управления кроссовками Nike Adapt BB 2.0 их необходимо подзаряжать на специальном коврике приблизительно раз в две недели.



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