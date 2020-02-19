Майора наказали за взятки на космических скафандрах

19.02.2020, 12:58, Новости дня

235-й гарнизонный военный суд более чем на 2 млн рублей оштрафовал бывшего замначальника одного из военных представительств Минобороны майора Александра Кузьмина за получение взятки за помощь с согласованием разработки скафандра для выхода в открытый космос.

Согласно материалам суда, Кузьмин обладал полномочиями по принятию решений, связанных с контролем над разработкой, испытаниями, изготовлением и ремонтом скафандров, подписывал протоколы приемо-сдаточных испытаний. За совершение этих действий, указано в приговоре, он потребовал ежемесячной платы 50 тыс. рублей, а всего получил 200 тысяч.

В суде отметили, что Кузьмин частично признал вину, но заявил, что получал деньги не в качестве взятки, а взаймы для командировочных расходов для отправки скафандра на космодром.

«Кузьмин также пояснил, что на совершение инкриминируемого деяния его подтолкнула неблагоприятно сложившаяся ситуация материального характера, обусловленная невыплатой в 2017 году дополнительного материального стимулирования… а также обстановка, обусловленная необходимостью скорейшего проведения приемо-сдаточных испытаний и отправки изделия на Международную космическую станцию», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

После задержания он оформил явку с повинной, что явилось смягчающим обстоятельством, наряду с 20 годами службы в Вооруженных силах и тем фактом, что ранее он ни в чем предосудительном замечен не был.

В итоге суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн 50 тыс. рублей и на 2 года запретил занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах и органах местного самоуправления. Лишать воинского звания суд не стал.

Приговор вступил в законную силу.



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