В Киеве работники «Укрлендфарминга» вышли на митинг, требуют уволить Сытника

19.02.2020, 12:54, Новости дня

Сегодня у зданий правительства Украины и Верховной Рады проходят акции протеста работников аграрного холдинга «Укрлендфарминг», которые требуют увольнения главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Об этом сообщает издание DsNews.

У здания Кабмина протестуют около 2 тыс. человек. Присутствующие вышли на проезжую часть дороги по улице Грушевского и перекрыли движение транспорта.

Участники акции требуют прекратить давление силовых органов на «Укрлендфарминг» и уволить Сытника, который, по их словам, по личным мотивам пытается уничтожить предприятие, которое платит миллиардные налоги и дает работу около 27 тыс. человек.

Организаторы акции рассказали, что люди приехали практически со всей Украины. Они говорят, что действия силовиков грозят срывом посевной кампании и остановкой работы птицекомплексов. Кроме того, тысячи людей могут остаться без работы.

Аналогичная акция проходила 5 февраля. Активисты передали в Офис президента обращение к главе государства Владимиру Зеленскому с подписями около 30 тысяч человек с призывом «вмешаться и остановить уничтожение важного для экономики Украины предприятия, отстранить коррупционеров и сохранить рабочие места».

Акционер компании «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк написал президенту уже два открытых письма с просьбой защитить предприятие от нападок.

В течение 11–12 ноября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении восьмерым фигурантам дела «VAB Банка». Их подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита этого банка на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. 13 ноября НАБУ заочно сообщило о подозрении Бахматюку. По версии НАБУ, в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал «VAB Банк» неплатежеспособным, 1,2 млрд грн банк регулятору не вернул. Бахматюк был самым крупным акционером «VAB Банка».

Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению.

Бизнесмен написал 11 ноября открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.

15 ноября в Национальном банке Украины заявили, что Бахматюк должен государству 29,3 млрд грн. Регулятор в связи с этим подал против Бахматюка и его компаний более 50 исков в разные суды. Бахматюк назвал информацию о задолженности в 29,3 млрд грн не соответствующей действительности и манипулятивной.