Президент Грузии назвала «оскорблением» исполнение гимна СССР в парламенте страны

19.02.2020, 12:51, Новости дня

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «оскорблением грузинского государства» исполнение оппозицией 18 февраля гимна СССР в парламенте Грузии в знак протеста против «отхода властей от прозападных идеалов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В специальном заявлении она отметила, что это является «нарушением законов» – в Грузии запрещены советская и фашистская символика, а также «дискредитацией государственных институтов».

Молодежные активисты накануне начали акции за исключение из депутатских рядов оппозиционерок, исполнивших гимн, – Елену Хоштария и Ирму Надареишвили, представляющих окружение экс-президента Михаила Саакашвили.

Гимн Советского Союза прозвучал в знак протеста против «отхода властей от прозападных идеалов». Примечательно, что произошло это именно в тот момент, когда председатель парламента Арчил Талаквадзе говорил, что оппозиция декларирует западные ценности, а в реальности «в свое время продали российским компаниям стратегические объекты Грузии и бросили солдат на поле боя в 2008 году».