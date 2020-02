Monatik посетил Brit Awards 2020 в качестве приглашенного артиста

19.02.2020, 12:42, Новости дня

33-летний украинский певец и композитор Monatik в качестве приглашенного артиста посетил юбилейную международную музыкальную премию Brit Awards. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

«Признаюсь, наши украинские премии хоть и такие молодые по сравнению с 40-й Brit Awards, а уже на уровне! Более того, стремительно развиваются! Впечатляет отношение гостей, зрителей – они все мечтают здесь побывать», – поделился эмоциями артист.

View this post on Instagram

Прекрасный вечер! Отличное шоу. Премия @brits #BritAwards2020. Признаюсь честно, наши Украинские премии, хоть и такие молодые, по сравнению с 40-ой Brit Awards, а уже на уровне! Более того, стремительно развиваются! Наиболее впечатляет отношение гостей, зрителей — они все мечтают здесь побывать, целый день об этом событии говорят! Среди прохожих на улицах, среди всех и каждого, кто встречался на моем пути. Лучшие перформансы вечера, как по мне, @stormzy @santandave @lizzobeeating * . Рад за @feliciathegoat #BestInternationalArtist !!! #MONATIKcorporation очень рады сотрудничеству с @mastercardukraine ! #MadeWithLoveAndRhythm

A post shared by Dmitriy Monatik (@monatik_official) on Feb 18, 2020 at 4:07pm PST

Супруга артиста Ирина, опубликовав на своей странице в Facebook фото с церемонии вручения музыкальной премии, назвала мужа мечтателем и призналась, что «не верит своему счастью».

Мой дорогой мечтатель @monatik_official мы на #britawards не верю своему счастью♥️🙏🏾Благодаря твоей искренней музыке… Posted by Irina Monatik on Teisipäev, 18. veebruar 2020

На церемонии в Лондоне артист появился в пиджаке Stella McCartney, дополнив образ шляпой Alexander Wang и обувью Balenciaga. Супруга музыканта Ирина для посещения мероприятия выбрала total look от украинского дизайнера Ивана Фролова, пишет издание Elle.

«Интересные победители, интересные личности. Классная паралель в том, что лучший альбом – это рэп-альбом, лучший интернациональный исполнитель – это рэп-исполнитель, Рулит продукт, sound и лирика «, – рассказал певец в эфире программы «Сніданок 1+1», которая выходит на канале «1+1».

ВИДЕОВидео: Сніданок з 1+1 / YouTube

Среди гостей премии были Билли Айлиш, Lizzo, Джастин Бибер, Льюис Капальди, Ариана Гранде, Сэм Смит, Эд Ширан и Coldplay.

40-я ювилейная церемония награждения лучших музыкантов Brit Awards 2020 проходила 18 февраля на лондонском стадионе О2.

Дмитрий Монатик родился в 1986 году в Луцке. Музыкальную карьеру начинал в качестве участника различных талант-шоу, работал в балете Натальи Могелевской.

В 2010 году артист прошел кастинг в вокальное талант-шоу «Х-Фактор» на СТБ. В 2011 году певец выпустил свой первый клип, снятый на мобильный телефон.

Спустя шесть лет после участия в талант-шоу «Х-Фактор» Monatika пригласили в качестве наставника в вокальное шоу «Голос. Діти» на телеканале «1+1».

В 2017 году певец открывал евровидение песней «Spinning» .

Вместе с супругой Ириной Дмитрий Монатик воспитывает двоих сыновей.

Monatik и Джамала – единственные украинские артисты, которые были приглашены на церемонию вручения международной музыкальной премии Brit Awards. Джамала посетила мероприятие в 2017 году.