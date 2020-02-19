В Кремле рассказали о мерах по нераспространению коронавируса

19.02.2020, 12:37, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва принимает все меры для недопущения распространения коронавируса в стране.

«Можно лишь констатировать одно – принимаются все необходимые меры для того, чтобы воспрепятствовать попаданию и распространению коронавируса в нашей стране», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

Также он переадресовал вопрос о возможной чрезмерности запрета на въезд гражданам Китая в Россию в правительство.

«Вы знаете, правительственная комиссия работает, там принимаются решения. Этот вопрос давайте адресовывать туда», – отметил Песков.

Накануне гражданам Китая временно запретили въезд в Россию.

Ранее Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) сообщила, что потери за период с мая по сентябрь из-за запрета китайцам на въезд в Россию составят 31,2 млрд рублей без учета трат китайских туристов в ходе туров.



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