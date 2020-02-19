Москва приступила к анализу решения суда Гааги по ЮКОСу

19.02.2020, 12:37, Новости дня

Москва анализирует решение Гаагского суда в пользу экс-акционеров ЮКОСа с точки зрения защиты и оспаривания, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что «соответствующие ведомства, прежде всего Минюст, изучают обстоятельства этого дела, изучают тактику защиты, тактику оспаривания этого решения, поэтому пока стадия анализа», передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа.

В Минюсте заявили, что РФ продолжит отстаивать свои законные интересы в этом процессе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России.



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