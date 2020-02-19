Отмечал выход на свободу: рецидивиста с 11 судимостями отправили в колонию на два года

19.02.2020, 12:31, Новости дня

Во вторник, 18 февраля, апатитский городской суд вынес приговор рецидивисту за насилие над представителями власти и их оскорбление. Осенью его в пьяном состоянии задержали за драку и дебош.

Инцидент, по информации издания "ХибИнформБюро", произошел в октябре в одной из апатитских закусочных, куда приехал наряд Росгвардии по сигналу тревоги. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось вмешаться в потасовку, после чего на наиболее активного и шумного драчуна надели наручники, а затем отвезли в отделение.

 

Дебошир, находясь в сильнейшем алкогольном опьянении, оказал при этом активное сопротивление, а затем десятки раз обвинил росгвардейцев в нетрадиционной сексуальной ориентации, обещая при этом совершить с ними насильственный половой контакт.

Выяснилось, что задержанный отмечал свой выход на свободу — за несколько дней до происшествия он был оправдан судом присяжных в деле по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

При вынесении приговора суд учел богатейший криминальный опыт обвиняемого — 5 погашенных и 6 непогашенных судимостей за разбой, мошенничество, кражи, угрозы убийством и грабеж. В своем последнем слове мужчина сказал, что раскаивается в содеянном и хотел бы извиниться перед росгвардейцами за свое поведение.



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