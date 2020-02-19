В Воронежской области под угрозой пожаров окажутся 99 населенных пунктов

19.02.2020, 12:31, Новости дня

В правительстве Воронежской области утвердили список населенных пунктов, которые окажутся под угрозой лесных пожаров в этом году. В общей сложности их 99. В этом перечне – хутора, деревни, села, а также несколько крупных городов, среди которых – Воронеж, Россошь, Борисоглебск Нововоронеж и Лиски. Соответствующее постановление опубликовали на официальном портале правовой информации, сообщает ГТРК "Воронеж".

Всем перечисленным в документе населенным пунктам в 21 районе области и трех городских округах будет уделено особое внимание во время подготовки к пожароопасному сезону. По планам, его должны ввести с 1 апреля. С этого момента будет запрещено посещение лесов и разведение костров.

Отметим, лесных пожаров в 2019 году стало в два раза меньше, чем за год до этого, всего 22. Также вдвое уменьшилась и площадь возгорания, она составила 46,4 гектара. Однако количество ландшафтных пожаров продолжает расти из года в год. Специалисты считают эту проблему очень существенной.

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ГТРК "Воронеж"