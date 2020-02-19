Учёные рассказали о пользе считающегося «вредным» картофельного гарнира

19.02.2020, 12:31, Разное

Американские учёные из University of Pennsylvania в результате проведённого исследования выявили, что картофельный гарнир может приносить пользу организму человека. Считается, что блюда из данного овоща относятся к «вредным» продуктам, однако специалисты поставили это утверждение под сомнение.

В ходе исследования учёные проверяли состояние здоровья добровольцев, анализировали их питание, измеряли уровень глюкозы в плазме, давление, количество холестерина и сывороточного инсулина в организме. В итоге удалось выяснить, что картофельный гарнир более полезен в сравнении с макаронными изделиями, хлебом из муки высшего сорта и рисом. Благодаря ежедневному употреблению в пищу картофеля организм обогащается клетчаткой, калием, другими полезными веществами и витаминами.

Однако специалисты отмечают, что этот результат зафиксирован у здоровых людей, которые употребляли в пищу приготовленный на пару либо запечённый картофель. В дальнейшем авторы проекта планируют провести дополнительные исследования для изучения влияния употребления данного гарнира на здоровье людей других групп, в том числе имеющих высокий риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.