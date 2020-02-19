Учёные рассказали о пользе считающегося «вредным» картофельного гарнира

19.02.2020, 12:31, Разное

Американские учёные из University of Pennsylvania в результате проведённого исследования выявили, что картофельный гарнир может приносить пользу организму человека. Считается, что блюда из данного овоща относятся к «вредным» продуктам, однако специалисты поставили это утверждение под сомнение.
В ходе исследования учёные проверяли состояние здоровья добровольцев, анализировали их питание, измеряли уровень глюкозы в плазме, давление, количество холестерина и сывороточного инсулина в организме. В итоге удалось выяснить, что картофельный гарнир более полезен в сравнении с макаронными изделиями, хлебом из муки высшего сорта и рисом. Благодаря ежедневному употреблению в пищу картофеля организм обогащается клетчаткой, калием, другими полезными веществами и витаминами.

Однако специалисты отмечают, что этот результат зафиксирован у здоровых людей, которые употребляли в пищу приготовленный на пару либо запечённый картофель. В дальнейшем авторы проекта планируют провести дополнительные исследования для изучения влияния употребления данного гарнира на здоровье людей других групп, в том числе имеющих высокий риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Мнение: Европейский рынок. Тенденции

04.12 / Внучка кронпринца Кувейта вышла замуж и обнародовала необычные свадебные фото

14.02 / Ученые нашли связь между количеством сексуальных партнеров и развитием рака

20.01 / У звезды телесериала «Годунов» Марии Андреевой родился первенец

16.12 / Мнение: ЧТО должно произойти в стране, чтобы сектанты перестали поддерживать идиотизм?

29.12 / Эксперты назвали ТОП-3 легендарных американских внедорожников

26.12 / Гоген Солнцев пожаловался на побои пожилой жены Екатерины Терешкович

17.12 / Лиза Галкина получила первый «Оскар» за лучшую дебютную роль в фильме «Тот самый концерт»

19.12 / Мнение: Как комбриг Катуков обманул, и бил Гудериана осенью 1941 года

04.12 / Пельш сделал важное заявление после известия об экстренной госпитализации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика