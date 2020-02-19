Форвард «Питтсбурга» Кросби признан первой звездой дня в НХЛ

19.02.2020, 12:31, Новости дня

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби назван первой звездой очередного игрового дня в Национальной хоккей лиге. Канадец в матче против "Торонто" (5:2) набрал четыре очка – одна шайба и три результативных передачи.

Второй звездой признан канадский форвард "Филадельфии" Трэвис Конечны, который записал на свой счет один гол и два голевых паса в игре против "Коламбуса" (5:1). Тройку лучших замкнул вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон, отразивший все 17 бросков по своим воротам в матче против "Нью-Джерс".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Календарь: 27 декабря — День рождения Брата

05.02 / Президент поручил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на лекарства

09.01 / Баканова заметили на французском горнолыжном курорте – журналист

22.01 / Die Welt — Германия укрепляет НАТО выдумками и бумажными тиграми

13.01 / Укравшего ящик с пожертвованиями больным детям ищут в Уфе

07.02 / Россия внесла более 200 последователей «Свидетелей Иеговы» в список экстремистов

10.01 / Экс-министр иностранных дел Польши — РФ делает диалог с ней невозможным

25.12 / Зеленский запретил импорт электроэнергии из РФ, в МВД заявили о закрытии всех игорных заведений. Главное за день

21.01 / Названы сроки первого полета нового Boeing 777X

07.01 / Названы страны с самыми привлекательными паспортами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика