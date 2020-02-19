Форвард «Питтсбурга» Кросби признан первой звездой дня в НХЛ

19.02.2020, 12:31, Новости дня

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби назван первой звездой очередного игрового дня в Национальной хоккей лиге. Канадец в матче против "Торонто" (5:2) набрал четыре очка – одна шайба и три результативных передачи.

Второй звездой признан канадский форвард "Филадельфии" Трэвис Конечны, который записал на свой счет один гол и два голевых паса в игре против "Коламбуса" (5:1). Тройку лучших замкнул вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон, отразивший все 17 бросков по своим воротам в матче против "Нью-Джерс".