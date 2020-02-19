Попался на взятке за скафандр: майор Минобороны заплатит огромный штраф

19.02.2020, 12:31, Разное

Приговор майору Минобороны России Александру Кузьмину вступил в силу. Согласно решению суда, ему предстоит выплатить штраф в размере 2,1 миллиона рублей, сообщает Национальная служба новостей.

Кузьмина задержали еще в ноябре 2018 года. Чиновника попали на взятке, которую он требовал от представителей предприятия АО «НПП «Звезда»»за согласование испытаний и приемки скафандра «Орлан-МКС». Он который предназначался для космонавтов Международной космической станции. Позже майор признался в содеянном и заявил, что пошел на такие меры из-за плохого финансового положения. 



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